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Блогер выложил в сеть новые фото смартфона Samsung Galaxy S9 и S9 Plus

Вчера, 21:53

Блогер dbrand, специализирующийся на неучтенных «премьерах» южнокорейских смартфонов, выложил в Сеть новые фотографии суперсовременных южнокорейских гаджетов Samsung Galaxy S9 и S9 Plus.

 Двумя неделями ранее информация из компетентных источников взбодрила потребителей тем, что новые устройства будут иметь экраны в 5,8 дюймов и 6,2 дюймов соответственно. Смартфоны появятся в нескольких модификациях внутренней начинки: с 4 Гб оперативной памяти и 64 гигабайтами внутренней, а также с 6 оперативной и 128 Гб постоянной для плюса последней модели.

Будущих покупателей обрадуют уже привычные «навороты»: двенадцатимегапиксельная камера с super slow-motion и новейшая функция, эксклюзивная только для этой модели, возможность применения камеры по функции IRIS (способность оптики произвольно менять диаметр светочувствительного окна объектива).


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