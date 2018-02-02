Американцу установили протез с управлением силой мысли

Вчера, 22:11

В 2005 году Джонни Матени, борясь с раком, потерял левую руку. В декабре 2017 года он стал первым в мире человеком с бионическим протезом MPL (Modular Prosthetic Limb), управление которым происходит с помощью мысли. Специалисты университета Джонса Хопкинса потратили на разработку бионического протеза 120 млн. долларов, которые выделили правительственные структуры Америки.

Самый совершенный протез MPL оснащен специальным приемником, который улавливает сигналы нервных окончаний, декодирует их и передает в протез. Таким образом, мужчине достаточно просто подумать о том, что необходимо сделать руке-протезу.

Матени в течение четырех лет входил в состав группы добровольцев, которые принимали участие в тестировании протеза. Именно Джонни повезло стать владельцем протеза на целый год. Матени лучше остальных испытуемых управляет бионической рукой. Теперь его задача на протяжении года заниматься привычными делами. Запрещено водить автомобиль и мочить протез. Сам Матени планирует в течении этого года научиться играть на пианино.

По итогам этого исследования разработчики сделают вывод, нужны ли доработки протезу MPL.

Подобное устройство представили ученые из Федеральной политехнической школы в Лозанне, Швейцария. Прототип экзоскелета руки прошел испытание, но не запущен в серийное производство.