Кадзуо Хираи покидает пост гендиректора Sony

Вчера, 21:12

Президент и генеральный директор Sony Corporation Кадзуо «Каз» Хираи покидает свой пост 1 апреля, информирует пресс-служба Sony.

Хираи был во главе Sony с 2012 года на протяжении 6 лет. Хираи объявил о своем уходе во время ежеквартальной конференции Sony Corporation. Также он подчеркнул, что это решение было принято им самостоятельно, исходя из личных причин. Он устал от постоянных командировок и хочет больше времени уделять своей семьей.

Приемником Хираи назначен Кеничиро Йосида, который сейчас занимает должность главного финансового директора корпорации. «Господин Есида обладает глубоким стратегическим подходом и неумолимой решимостью достигать поставленных целей, а также способностью смотреть на вещи глобально», — подчеркнул Кадзуо.

Хираи станет председателем в Sony, будет участвовать в развитии развлекательных отделов производителя электроники.