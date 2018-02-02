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SEC Consult: Хакеры могут управлять секс-игрушками

Сегодня, 17:56

Специалисты SEC Consult, занимающиеся вопросами кибербезопасности, провели исследование и выяснили, что хакеры могут взломать секс-игрушки. Помимо этого, они смогут управлять ими во время использования.

Согласно отчету SEC Consult, подключение к Интернету позволит хакерам взломать интимный гаджет, а единичный такой случай может стать проблемой для всей системы. Уязвимости в игрушках позволят злоумышленникам подключить их к проводимым DDos-атакам и взять их под свой контроль во время активного использования.

К примеру, секс-гаджет Vibratissimo, который можно носить под одеждой, может быть активирован владельцем смартфона с наличием функций Bluetooth и 4G. Для таких манипуляций не обязательно знать владельца вибратора или находится с ним на близком расстоянии. Через это устройство хакеры могут получить личные данные пользователя.


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