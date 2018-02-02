Владельцы наушников от Apple жалуются на головные боли

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Многие обладатели наушников Apple рассказали о том, что после прослушивания музыки ощущают сильные боли в висках. До использования гарнитуры данной фирмы таких проблем не наблюдалось.

Профильный ресурс iDrop News сообщил о том, что пользователи гарнитуры от компании Apple испытывают головные боли или просто не приятные ощущения в области головы после прослушивания музыки. Первые жалобы появились еще в прошлом году, а в начале 2018 их число увеличилось.

Один из пользователей рассказал, что использование гарнитуры Apple поспособствовало тому, что у него появились головные боли в височной области. Ранее, во время использования гарнитуры других фирм, у мужчины таких проблем не возникало. После появления такой информации, о своих проблемах стали рассказывать многие обладатели наушников Apple.

Сообщается, что такие устройства необходимо возвращать производителю и не терпеть возникшие неудобства. Часть людей уверены, что к таким последствиям приводит наличие в них технологии Bluetooth. Как известно, ученые уже давно бьют тревогу и просят свести к минимуму использование наушников. Частое прослушивание информации через наушники может привести не только к головным болям, но и глухоте.