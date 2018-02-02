Amazon будет следить за движениями рабочих с помощью браслетов

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Патент на специальные браслеты для контроля передвижения рабочих компания Amazon подала еще в 2014 году, но только в январе 2018 года патент одобрили.

Браслет призван повысить скорость работы на складах путем подсказок рабочим правильных действий и своеобразного наказания на ошибки - вибрации. Если работник склада в поисках нужного товара свернул не к тому стеллажу или потянулся не к той полке, то браслет начинает вибрировать, и рабочий понимает, что искать надо не здесь.

Суть работы браслета в датчиках, которые будут установлены на всей территории склада. Сам же браслет будет отправлять сигналы на эти датчики, и программа автоматически будет определять правильно ли движется сотрудник. По факту, это что-то сродни GPS-навигатору, только он показывает передвижение работника по складу и передвижение его руки вдоль корзин на этом складе.

Эксперты утверждают, что подобный проект — это лишь переходное звено на пути к полной роботизации этого процесса. Исследования говорят, что робот способен делать работу по нахождению, доставке и упаковке товаров в несколько раз быстрее, что влечет за собой уменьшение расходов на его содержание.