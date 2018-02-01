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Hi-tech Mail.ru: Составлен рейтинг лучших гаджетов 2017 года

Сегодня, 17:23

Специалисты портала Hi-tech Mail.ru составили рейтинг лучших гаджетов 2017 года. На первом месте в категории «Оптимальный баланс» оказался Huawei Honor 9.

В исследовании, которое провели специалисты Hi-tech Mail.ru, принимали 130 тысяч пользователей. По их мнению, лучшими смартфонами в соотношении цена/качество выступают Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy A5, Asus ZenFone 4 и LG G6. В категории «Флагман года» лидером стал Samsung Galaxy S8+, второе место получил Apple iPhone X, а тройку лидеров замкнул Huawei Mate 10 Pro. Помимо первенства в этом вопросе, Samsung Galaxy S8+ стал лучшим в категории «Лучший дизайн». Здесь в тройке лидеров оказались также Apple iPhone X и Huawei Mate 10 Pro в корпусе Porsche Design.

Пользователи Рунета назвали лучшим камерофоном Samsung Galaxy Note8, а в музыкальности нет равных Meizu Pro 7 Plus. В компактности первым оказался Sony Xperia XZ1 Compact.


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