Стала известна цена на новый смартфон Huawei Honor 9 Lite

Сегодня, 17:08

На российский рынок вышел новый смартфон Honor 9 Lite. Руководство китайской корпорации Huawei сообщило цену на новое устройство.

Появление на рынке нового смартфона всегда вызывает большой интерес любителей гаджетов. Так, компания Huawei презентовала Honor 9 Lite, который имеет стеклянный корпус.

Разработчики сообщают, что смартфон оснащен двойными камерами – фронтальной и основной, экран новинки имеет размер 5,65 дюйма (стороны 18:9). Производители не стали менять процессор, использовав в данной модели проверенное восьмиядерное устройство Kirin 659, которое имеет графический модуль Mali-T830 MP2.

Объем памяти устройства будет зависеть от его модификации, устройство будет оснащено либо 64Гб основной памяти и 4Гб оперативной или 32 и 3 Гб. Изменения произошли и в дизайне смартфона, известно, что там пропала кнопка под экраном, а на ее месте появился логотип компании. Из-за таких изменений сканер отпечатка пальца тоже переместился на заднюю панель смартфона. Приобрести смартфон можно будет уже с 8 февраля по цене от 14990 рублей у официальных дилеров компании Huawei.