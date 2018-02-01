Технология Force Touch поможет отправлять SMS в Apple Watch

Сегодня, 16:19

Одной из главных особенностей Apple Watch стал дисплей, распознающий силу нажатия. При этом многие пользователи забывают о ее существовании или не всегда знают, где ее можно применить.

Многие владельцы Apple Watch даже не знают, что с помощью часов можно не только читать сообщения, но и отвечать на них. Если открыть приложения «Сообщения» или «Почта» и надавить на дисплей, то появится кнопка «Новое сообщение». После нажатия на нее откроется поле для ввода письма. Тут же его можно надиктовать и отправить адресату.

Также эксперты сообщили, что для того, чтобы удалить бесконечный список напоминаний и сообщений, можно просто надавить на дисплей и нажать на появившуюся кнопку «Очистить все». Это далеко не все возможности Force Touch в Apple Watch. Достаточно лишь слегка надавить на дисплей и возможности часов значительно возрастут.