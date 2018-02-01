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У Samsung Galaxy S8 появилось обновление с эффектом «боке»

Сегодня, 16:33

У Samsung Galaxy S8 появилось обновление с эффектом «боке» от крупного американского оператора Verizon. Как сообщает «Версия Инфо», теперь в прошивке версии NMF26X.N950USQU3BRA5 также можно создать несколько новых эффектов, когда загружается девайс.

 По словам разработчиков, необходимо было исправить недочёты в том, как определялась сим-карта от Verizon. До этого поступали жалобы от владельцев Samsung Galaxy S8 на то, что невозможно диагностировать и определить новые версии сим-карт от данного оператора. Теперь проблема устранена, однако также было добавлено несколько настроек, чтобы воспроизводить эффект «боке».

Учитывая наличие двойной оптической системы, допустимо размывать фотографии на разных уровнях, когда используется фокус и снимок масштабируется. Однако в конфигурации, в которой задействована широкоугольная камера, такого нет. Чтобы произвести установку новинки от Verizon, нужно сделать это в настройках.


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