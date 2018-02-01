Армия Франции займётся испытанием боевых роботов

Вчера, 21:15

Армия Франции в скором будущем займётся испытанием боевых роботов. Тем, как машины будут взаимодействовать с солдатами на поле боя, будут заниматься специалисты из Агентства оборонных закупок Франции.

Франция намерена использовать роботов из-за того, что в наше время уже несколько стран создают такие смешанные подразделения с солдатами. Машины будут не только транспортным средством, но и средством выполнения боевых задач, таких как разведка, патрулирование и охрана. В испытаниях участие примут три робота, которые отличаются размерами и конструкцией.

Из более детальной информации известно, что речь идёт об eRider, которого в 2016 году представила компания Safran. Робот создан на базе квадроцикла. Максимальная скорость его передвижения - 70 км/ч. Всего аппарат имеет три режима управления – это ручное управление, следование за отрядом и автоматический режим. Последнее подразумевает, что eRider способен заниматься разведкой или перевозить грузы, которые опасны для солдат. В этом случае используется встроенный GPS-модуль.