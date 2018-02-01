VistaNews.ru


Армия Франции займётся испытанием боевых роботов

Вчера, 21:15

Армия Франции в скором будущем займётся испытанием боевых роботов. Тем, как машины будут взаимодействовать с солдатами на поле боя, будут заниматься специалисты из Агентства оборонных закупок Франции.

 Франция намерена использовать роботов из-за того, что в наше время уже несколько стран создают такие смешанные подразделения с солдатами. Машины будут не только транспортным средством, но и средством выполнения боевых задач, таких как разведка, патрулирование и охрана. В испытаниях участие примут три робота, которые отличаются размерами и конструкцией.

Из более детальной информации известно, что речь идёт об eRider, которого в 2016 году представила компания Safran. Робот создан на базе квадроцикла. Максимальная скорость его передвижения - 70 км/ч. Всего аппарат имеет три режима управления – это ручное управление, следование за отрядом и автоматический режим. Последнее подразумевает, что eRider способен заниматься разведкой или перевозить грузы, которые опасны для солдат. В этом случае используется встроенный GPS-модуль.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.