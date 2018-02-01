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В Сети появилось видео клона iPhone X смартфона Noa N10

Сегодня, 17:00

В Сети появилось первое неофициальное видео смартфона Noa N10, который стал клоном iPhone X в 2018 году. Об этом передает информационный портал VladТime.

Стало известно, что впервые посмотреть на новый клон смартфона iPhone X можно будет только на выставке MWC в Испании. Однако уже сейчас стали известные некоторые подробности о технических параметрах смартфона Noa N10. Сообщается, что телефон все-таки будет работать на операционной системе Android. Диагональ самого экрана составит 6,2 дюйма, а разрешение будет иметь в 2160×1080 точек.

Видео доступно для просмотра на YouТube. Кроме того, если оригинальный iPhone X стоит 999 долларов, то его клон Noa N10 обойдется всего в 375 долларов.


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