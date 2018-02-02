Сервис GlassesUSA позволяет напечатать собственные очки

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Американский сервис GlassesUSA недавно объединился с программой-скульптором для того, чтобы создать новую систему разработки очков в интернете. Теперь пользователь может создать дизайн желаемых очков самостоятельно, а затем заказать их у компании, или же напечатать их модель на 3D-принтере дома.

Теперь каждый житель США и других стран сможет самостоятельно сделать свои личные очки, и при этом даже не выходя из дому. Форму оправы, подходящий дизайн и цвет, каждый пользователь GlassesUSA будет выбирать самостоятельно. Всё зависит только от личных вкусов.

На сайте сервиса пока что показаны три модели для оправы очков, а также три определённых стиля. Отличаются они тем, что каждый из них подходит определённому типу лица человека. Кроме этого, люди смогут выбрать желаемый цвет продукта и добавить на дужки текст. В будущем планируется расширить возможности дизайна.

Владельцы сайта изготовили первые модели на 3D-принтере Sinterit Lisa. Он сделан специально для создания мелких деталей, которые нуждаются в точности. Кроме этого, можно принять участие в конкурсе от Glasses USA. Человек, создавший самые красивые очки, получит приз в размере 300 долларов.