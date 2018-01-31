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Новый iPad представят в конце 2018 года

Вчера, 21:27

Согласно версии авторитетного аналитика Марка Гурмана, Apple планирует представить общественности обновленный iPad в конце 2018 года.

В своей колонке издания Bloomberg Гурман рассказывает, что дизайн планшетного компьютера от "яблочных" будет немного изменен. В частности, исчезнет привычная пользователям кнопка "Домой". Тем не менее, размер устройства менять не намерены: остановятся на 10,5 дюймах, как и в последней версии.

Специалисты не исключают возможности оснащения нового iPad функцией сканирования лица FaceID. Помимо этого, в планшет будет встроен фирменный процессор Apple с поддержкой искусственного интеллекта и нейросети. Такие нововведения позволят гаджету работать быстрее.

Помимо других возможностей обновленного iPad возможность подключаться с беспроводным девайсам.


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