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Компания Samsung раскрыла сроки выпуска тайного смартфона

Вчера, 21:21

Состоялась презентация тайного смартфона от Samsung. На выставке CES 2018 представители компании заявили о выпуске передвой продукции в 2018 году. В число «секретного оружия» вошли складные OLED-смартфоны.

В 2018 году компания Samsung будет покорять рынок продаж новинками. Главной прогрессивной моделью станут варианты складных OLED-смартфонов. Даты выпуска не анонсированы. Это сделано для поддержки ажиотажа и подкрепления интереса к новинке. Известно, что другие компании-соперники также заявляли о выпуске «раскладушек» однако презентованы смартфоны пока не были.

К слову, среди ожидаемых новинок находится 2 ZenFone 5 Max, который прошел успешную сертификацию в Wi-Fi Alliance. Зарегистрированный смартфон компанией Asus будет представлен на Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

В Сети появились фото конфигурации новинки Sony Xperia XZ Pro.


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