В сети показали Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ со всех сторон

Вчера, 21:14

Официальный анонс сматрфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ будет проведен 25 февраля 2018 года в Барселоне, Испания.

По слухам, мобильные новинки от Samsung будут обладать самым передовым оснащением. А вот дизайн Galaxy S9 и Galaxy S9+ практически повторяет внешний вид своих предшественников Galaxy S8 и Galaxу S8+. Ключевым отличием является то, что у Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ сканер отпечатков пальца находится под камерой, а не рядом, как было реализовано в самсунговских смартфонах 2017 года. Galaxy S9+ будет первым сматрфоном с двойной основной камерой.

Данная фишка дает сматрфону 2-кратный оптический зум, а также возможность фотографировать с эффектом размытия заднего фона. 8-ядерный процессор Exynos 9810 ляжет в аппаратную основу сматрфонов. Samsung Galaxy S9 обладает оперативной паматью на 4 ГБ, а Samsung Galaxy S9+ - на 6 ГБ. У смартфонов будет защита от воды согласно IP68. Технология быстрой зарядки Fast Charge также будет реализована.

По предварительным оценкам, новые модели от Samsung по стоимости будут дороже своих предшественников приблизительно на 5 000 рублей: Galaxy S9 будет стоить 59 990 рублей, Galaxy S9+ - 64 990 рублей Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ поступят в подажу в странах «первой волны» 2 марта 2018 года. Войдет ли Россия в их число, пока достоверно не известно.