AnTuTu обнародовал ТОП лучших смартфонов прошлого года

Вчера, 19:11

AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов прошедшего года по мнению пользователей. Были приняты к сведению число положительных оценок, которые выставляли юзеры тем или иным устройствам.

В ходе этого они разделились на две категории платформ Android и iOS. Касательно последней платформы, лидирующее место занимает iPhone 6s Plus, на втором поместился iPhone SE, а третьим в списке стал iPhone 8 Plus. Что касается первой платформы, OnePlus 5 возглавил список, после идёт OnePlus 3, потом тройку завершает Meizu Pro 6 Plus. Что примечательно, популярные смартфоны Samsung Galaxy 8, iPhone 8, а также iPhone X не смогли попасть в десятку.