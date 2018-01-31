Программисту из США удалось узнать новые детали об Android 9.0

Вчера, 19:34

Компания Google объявила о намерении сделать анонс новой версии Android 9.0 весной этого года. Программисту из США удалось обнаружить исходный код, где описаны некоторые нововведения для Nexus и Google Pixel, как сообщает VladTime.

Источник отмечает, что он связан напрямую с разработчиками новой версии ОС. Android 9.0 от Google анонсируют именно в начале весны, чтобы соблюдать график с iOS, которую обычно презентуют осенью, когда будут и новые гаджеты от Apple.

Согласно исходному коду, новая система станет качественнее и станет работать на большей скорости. Причина в «умном» отключении приложений, которые пользователю в конкретный момент не нужны. Будет возможность включать или выключать определённые модули Android 9.0 в тот или иной период времени, ориентируясь по занятости и местоположению. Также могут добавить усилитель сигнала и стабилизатор, связанные с модулем Hi-Fi.