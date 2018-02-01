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HTC запатентовала гарнитуру для VR и датчики для спортсменов

Сегодня, 05:15

Компания HTC подала патент на датчики для спортсменов и гарнитуру для VR. Об этом сообщают инсайдеры.

В настоящее время заявка на патент уже оформлена. Известно, что оригинальная гарнитура от HTC будет состоять из двух частей: в одной из них будет размещен смартфон, а вторую планируют оснастить специальными магнитами. На них разработчики собираются создать систему линз — ее можно будет расположить перед экраном телефона.

Специалисты подчеркивают, что запатентованная новинка вскоре сможет похвастаться компактным дизайном и удобством в использовании. Из чего будет сделана гарнитура, пока неизвестно.

Помимо этого, в HTC планируют представить и датчики для спортсменов. Закрепленные на теле человека и подсоединенные к VR-аппаратуре, они смогут отслеживать характер движения спортсменов, а тренер будет видеть все, что делает подопечный.

Дата выпуска новых девайсов не называется.


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