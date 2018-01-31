Журналист примерял на бота-психотерапевта роль настоящего врача

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Журналист решил узнать, может ли бот-психотерапевт выполнять работу настоящего врача. Джастин Кафье, работник издания Vice, долго страдал от депрессии и поэтому захотел попробовать работоспособность приложения Woebot в Facebook.

Данная программа являет собой так называемого "электронного психолога." Таким образом, Джастин более двух недель поддерживал контакт с искусственным интеллектом и надеялся, что справится с недугом. По словам журналиста, первоначально робот имел игривое поведение. Во время разговора программа периодически подбадривала его, иногда присылая весёлые картинки.

Минусом данной программы стало то, что она попросту забывала корень проблемы и задавала одни и те же вопросы. Но не обошлось и без плюсов: робот самостоятельно выходил на связь с "пациентом" и интересовался здоровьем. Кроме этого, бот согласился немного побеседовать после того, как журналист отказался оплатить полную версию приложения.