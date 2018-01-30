iPhone 8 Plus в России рекордно подешевел

Вчера, 19:47

Стоимость iPhone 8 Plus рекордно снизилась в России. Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, со дня начала продаж цена флагмана уменьшилась примерно на 20%.

Согласно данным интернет-издания, теперь жители России могут купить iPhone 8 Plus с памятью 64 Гб от 51,5 тысяч рублей.

Более низкой ценой может похвастаться "Яндекс.Маркет" — 50,3 тысяч рублей.

Напомним, iPhone 8 Plus появился в России в сентябре прошлого года. Тогда рекомендованная цена девайса с постоянной памятью в 64 гигабайт была 64 990 рублей.

Помимо этого, устройства от Samsung также дешевеют, в частности и Galaxy Note 8.