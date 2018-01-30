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Близнецы из Владимира будут судиться с Apple

Вчера, 19:23

Близнецы из Владимира потребовали у компании Apple 20 млн долларов в качестве компенсации за то, что их не различает FaceID.

Братья Александр и Илья Тунчик обратились в главный офис Apple в России с досудебной претензией на 20 000 000 долларов. Как рассказывают парни, они оба купили новую модель IPhone X с функцией распознавания лица FaceID в конце прошлого года в Майями.

Однако, вскоре были разочарованы приобретением. Александр Тунчик поделился с журналистами о том, как заметил на смартфоне уведомление о сообщении, поднял и разблокировал его по сканеру лица. Открыв сообщение, оказалось, что это телефон его брата Ильи. Позже близнецы проверили функцию и запросто разблокировали телефоны друг друга.

Теперь владимирцы намерены отсудить у Apple 20 млн долларов в качестве компенсации морального ущерба.


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