В Сеть «слили» конфигурацию Sony Xperia XZ Pro

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В Сети появились «слитые» фото конфигурации новинки Sony Xperia XZ Pro. Судя по фот чертежам, смартфон получит: дисплей размером 5,7 дюймов с 4K OLED (расширение 3840*2160 точек); 8-ядерный чипсет Snapdragon 845 от Qualcomm с графикой Adreno 630; 6 Гбайт ОП; 128 Гбайт ВП; 13Мп селфи-камера. Презентация состоится на Mobile World Congress (MWC) 2018.

Новинка Sony Xperia XZ Pro имеет все шансы покорить пользователей своим изяществом и многофункциональностью. Стало известно, что в Интернете появились оригинальные фото модели, которая будет представлена на MWC в Барселоне. Модель будет оснащена дисплеем размером в 5,7 дюймов с 4K OLED (расширение 3840*2160 точек). В основу флагмана ляжет 8-ядерный чипсет Snapdragon 845 от Qualcomm, который будет дополнен графикой Adreno 630. Память гаджета будет состоять из 6 Гбайт ОП и 128 Гбайт ВП. Любители селфи должны оценить камеру размером - 13Мп. Официальная презентация смартфона запланирована на период с 26 февраля по 1 марта 2018 года.

К слову, на Mobile World Congress (MWC) 2018 также будет представлен публике ZenFone 5 Max от Asus.