Стало известно, что моментально разряжает батарею iPhone

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Пользователи смартфонов от компании Apple все чаще стали жаловаться на то, что батарея iPhone не выдерживает и дня работы. Кроме того, после недавнего скандала с замедлением аккумулятором люди массово стали покупать новые батареи.

Сообщается, что стоимость замены батареи на iPhone стоит примерно 29 долларов и затраченное на это время. Эксперты рассказали простые способы, которые помогут подольше сохранить заряд энергии на устройстве. В первую очередь следует отключить определения местоположения и автоматический поиск WiFi. Далее необходимо снизить яркость дисплея до 50 процентов, если не нужно выходить на яркое солнце.

Также не стоит ставить автоматическое обновление различных приложений, которые были ранее установлены на iPhone, лучше это делать самостоятельно, чтобы потом постоянно не разряжать батарею.