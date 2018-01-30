Жители России восхищены функцией NFC в мировых смартфонах

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Магазин «Связной» назвал самую популярную функцию в смартфонах от мировых производителей, из-за которой россияне стали чаще покупать себе мобильные девайсы. Жителей РФ восхитила технология NFC, с помощью которой можно оплачивать покупки через ряд платежных систем.

В 2017 году «Связной» продал на 60% больше смартфонов, оборудованных системой NFC. Причина роста количества покупок спровоцирована стремительно взлетевшим спросом на телефоны, позволяющие оформлять покупки посредством различных платежных систем.

По итогам 2017 года общая численность смартфонов с NFC в России достигла 18 миллионов экземпляров, тогда как годом ранее данный показатель был на уровне 10 миллионов мобильных устройств. Способствует росту спроса на позволяющие пользоваться платежными системами девайсы и их падение в цене. Ранее смартфоны с NFC нельзя было приобрести дешевле 15 тысяч рублей, сейчас же их цена стартует от 9 тысяч.