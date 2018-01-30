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Легендарный Nokia 3310 с поддержкой 4G представлен официально

Сегодня, 14:47

После приобретения прав на мобильные устройства Nokia компания HMD Global вдыхает в легендарный бренд вторую жизнь. Вчера был представлен легендарный Nokia 3310 с поддержкой сетей 4G.

Эксперты отмечают грамотную и потому беспроигрышную позицию руководства компании HMD Global в отношении телефона Nokia 3310.

Исследования лета прошлого года показали, что, несмотря на все технологические изыски присущие современным смартфонам, Nokia остается в топе самых популярных мобильных устройств. К этому располагает простота, надежность и функциональность телефона. Первое переиздание Nokia 3310 состоялось почти ровно год назад в ходе профильной выставки.

Тогда обновленный Nokia 3310 работал с поддержкой сетей 2G. Спустя семь месяцев был великолепно принят Nokia 3310 3G. Очередное возвращение телефона гарантирует многократно расширенные возможности. Устройство функционирует на основе Android. Телефон имеет 2-мегапиксельную камеру. В основе - двухъядерный процессор 1,5 ГГц. Начало продаж намечено в Китае на февраль этого года.


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