ZenFone 5 Max от Asus будет представлен на MWC

Сегодня, 02:45

ZenFone 5 Max прошел успешную сертификацию в Wi-Fi Alliance. Зарегистрированный смартфон компанией Asus будет представлен на Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

ASUSTeK Computer Inc. (Asus) провела успешную сертификацию новинки рынка гаджетов модели ZenFone 5 Max. Персональным кодом стала комбинация «ASUS_X00QD». Теперь после признания смартфона в Wi-Fi Alliance, его будут представлять на MWC. Новинку уже ожидают юзеры, поскольку ее предшественники были раскуплены пользователями в довольно короткие сроки. Также, россияне смогут протестить гаджет уже во второй половине этого года.

К слову, в 2018 году для OnePlus 5T будут презентованы «обновки». Изменения коснутся цвета и объемов ПЗУ и ОП.