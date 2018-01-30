Телеканалы запустили платформу для легального ОТТ-вещания

Сегодня, 11:34

Борьба с пиратами в сети Интернет набирает все большую популярность. Так, для легального ОТТ-вещания запущена платформа. Телеканалы анонсируют трансляцию по принципу «одного окна».

Найден новый способ борьбы с интернет-пиратством. Так, ОТТ-операторы решили внедрить в жизнь платформу «одного окна». Суть технологии состоит в переходе к открытой и масштабной борьбе с пиратством в интернете. Письмо-предложение о сотрудничестве получили Apple и Google и производители Smart TV Samsung и LG.

В документе указывается просьба-требование об удалении приложения, которое незаконно распространяет сигнал. Под такой инициативой подписались представители «Пятого канала». За ситуацией активно наблюдают скептики и аналитики. Ответа от компаний, которые получили письма-запросы, официальных ответов пока нет.