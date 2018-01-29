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Компания Apple планирует сократить производство IРhone X в два раза

Вчера, 23:23

Компания по производству наиболее потребляемых смартфонов 21 века Apple сообщила о том, что собирается сократить количество выпускаемых IPhone X практически в два раза.

Ориентируясь на данные, опубликованные в средствах массовой информации, можно сделать вывод касательно причины сокращения количества выпускаемых смартфонов, так вот причиной стала непопулярность товара. Действительно, данная модель телефона от компании Apple совершенно не пользуется спросом среди пользователей.

Сообщается, что из предыдущих выпусков, в общей сложности составляющих 40 млн гаджетов, в следующем квартале на свет появится ровно половина - 20 млн дивайсов.


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