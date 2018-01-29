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В Китае задумались над строительством гиперзвукового биплана

Вчера, 22:43

В Китае под руководством Цуй Кая собираются разработать гиперзвуковой самолет для пассажирских перевозок по схеме биплана. Свои расчеты и чертежи разработчики опубликовали в издании Science China.

Так, инженеры заметили, что благодаря схеме биплана можно сделать лобовое сопротивление летательного аппарата гораздо меньшим. При чем, большой внутренний объем сохраняется.

Биплан — самолет с двумя крыльями, расположенными одно над другим. Такие широко использовались на заре мировой авиации.

Исследование китайских специалистов показало, что во время полета на гиперзвуковой скорости биплан способен проявить лучшие характеристики по аэродинамике, чем любой моноплан. Уже предложена конструкция самолета: нижнее большое крыло, верхнее поменьше. Стоит отметить, что крылья биплана должны иметь небольшой размах.


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