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ТОП-5 сервисов Google, которые не только облегчат жизнь, но и фигуру

Вчера, 19:41

Американская корпорация Google – это не просто поисковой сервис, или же операционная система для смартфонов. Компания владеет и развивает множество интересных сервисов, которые не только направлены на облегчение жизни пользователей, но и на улучшения их фигуры, умственных способностей и так далее.

Первым в списке стоит сервис Takeout. Он способен собрать всю историю о пользователей. Затем при помощи него можно настроить личные данные, экспортировать их на разные устройства. Речь идёт о календарях, контактах, информации на облаке, почту и так далее.

Затем можно отметить Google Fit. Этот сервис является небольшой фитнес-студией, при помощи которой можно следить за активностью, употребляемыми калориями, шагами и так далее. Приложение может собрать все данные с фитнес-трекеров и дать совет по улучшению фигуры.

Google Trips помогает пользователям составить план путешествия в любой стране мира. При помощи фирменной почты Gmail, можно лучше отслеживать информацию об отелях, а также запланировать экскурсию в нужное место.

Google Art Project позволит каждому посетить виртуальный музей или же выставку. Здесь в подробностях можно рассмотреть больше 45 тысяч произведений искусства с мировым уровнем.

Google Фото является отличным сервисом для хранения фотографий на облаке. Можно подключить сразу несколько устройств и синхронизироваться между ними. Сервис позволит не потерять свои снимки при смене телефона или его утере.


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