В аэропорту Домодедово введут технологию распознания лиц

Сегодня, 16:30

В России с аэропорта Домодедово начнется распространение и внедрение технологии face recognition, которая позволяет идентифицировать лица пассажиров. Соответствующее оборудование будет размещено в секторе бизнес-залов терминала воздушной гавани.

По словам руководителей аэропорта, программа, инвестированная в Москве авиакомпанией S7 Airlines, основана на принципе самообучающегося искусственного интеллекта и будет задействована для нескольких целей. Во-первых, услуги для пассажиров и посетителей бизнес-центров теперь могут быть персонализированы. Во-вторых, в связи с возросшей угрозой терроризма такая система минимизирует незамеченное появление объекта, представляющего потенциальную опасность.

После внедрения системы face recognition пассажир гарантированно будет приглашен на свой рейс, даже если он и пропустит объявление по громкой связи. В администрации Домодедово сообщили, что система прошла тестирование с участием работников аэропорта. Показатель точности распознаваний составляет 90%.