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Сегодня, 29 января, различные инсайдеры стали заявлять о предполагаемой цене смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Однако цифры, которые он назвал, повергли фанатов Samsung в настоящий шок.

По словам инсайдеров, за Galaxy S9 поклонники продукции некогда великой южнокорейской компании должны будут заплатить 800 долларов США, в то время как за старшую «плюс» версию, нужно будет отдать 900 долларов. Предыдущие модели, Galaxy S8 и Galaxy S8+, стоили 750 и 850 долларов соответственно. Однако стоит отметить, что такая цена будет именно в США, в Европе и в РФ она может быть больше на 50-100 долларов.

Специалисты были повержены в шок от такой цены. Samsung поднимает цены до уровня iPhone X, однако качество, как это бывает обычно у южнокорейской компании, остаётся на прежнем уровне. Также остаётся непонятно, чем же «девятая Галактика» будет отличаться от своего происшествия и почему пользователи должны будут отдать предпочтение именно этому смартфону.

Ожидается, что множество покупателей просто отвернуться от Samsung и сделают свой выбор в пользу более популярного iPhone, или же в пользу других азиатских брендов, которые дешевле, но по качеству и по железу ничем не отличаются от флагманов.

Однако стоит отметить, что цена в 800 и 900 долларов соответственно является только предположением, а не подтверждённым фактом. Поэтому точные данные будут известны уже 25 февраля, когда Galaxy S9 будет презентован.