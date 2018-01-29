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Аналитики рассказали характеристики нового поколения iPhone

Сегодня, 14:18

Представители аналитического агентства KGI предоставили основные характеристики, которыми будут обладать три новых смартфона от компании Apple. Сообщается, что точная дата выхода гаджетов до сих пор не определена.

На днях стало известно, что два смартфона iPhone нового поколения будут оснащены современным OLED-экраном, третий же смартфон обещает иметь жидкокристаллический дисплей. Функция 3D Touch будет доступна только в смартфонах с OLED-экраном, также не сообщается о наличии в смартфонах Face ID. Известно, что все гаджеты будут иметь современный безрамочный дизайн и TrueDepth-камеру.

Минимальная стоимость смартфонов составит от $700-800. По предварительным данным два смартфона будут иметь оперативную память в 4 Гигабайта, а один – 3 Гигабайта, а емкость аккумулятора составит 3300-3400 мАч.


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