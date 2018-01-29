В России официально вышел смартфон Huawei Honor View 10

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В России сегодня, 29 января, официально появился смартфон Huawei Honor View 10. Аппарат является вторым в мире устройством, работающем на базе процессора HiSilicone Kirin 970. Ранее данный чип использовался только в более флагманских моделях Mate 10 и Mate 10 Pro. Кроме этого, View 10 имеет очень привлекательную цену, которая в данный момент составляет 35 тысяч рублей, но в скором времени снизится ещё.

Huawei Honor View 10 обладает довольно мощным железом. Смартфон имеет IPS-дисплей с 5,99-дюймовой диагональю, а также с разрешением Full HD+ (2160х1080). Графическим ускорителем в телефоне является чип Mali-G72 MP 12. Оперативной памяти всего установлено 4 Гб, а постоянной – 64 Гб.

Модуль камеры сдвоенный с 16-мегапиксельным разрешением матрицы. Что касается фронтальной камеры – она имеет 13 Мп. Кроме этого, Huawei Honor View 10 обладает современным разъёмом USB Type-C и аккумулятором в 3750 мАч, который поддерживает SuperCharge.

Работает всё железо под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo и фирменной прошивки EMUI 8.0. Если купить Huawei Honor View 10 сейчас, то в подарок можно получить фирменные наушники и павербанк.

В данный момент доступна только одна модификация устройства на 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Стоимость смартфона составляет 34 990 рублей, однако в будущем, как это происходит всегда, он станет дешевле.