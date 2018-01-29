Xiaomi анонсировала ТВ-приставку с поддержкой 4K HDR

Сегодня, 12:55

Известная китайская компания Xiaomi анонсировала новую ТВ-приставку, которая поддерживает 4K HDR. Речь идёт о двух устройствах – это младшая версия Xiaomi Mi Box 4 и Xiaomi Mi Box 4c. Как сообщили в компании, продажи новинки уже начнутся первого февраля.

Xiaomi Mi Box 4 и Xiaomi Mi Box 4c интересны тем, что поддерживают формат 4K HDR. Также, как уточняется в анонсе, существует возможность работы с видеоматериалами с разрешением до 3840х2160 с кадровой частотой до 60 к/с.

Оба устройства работают под управлением процессора Amlogic, который имеет четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53, работающих на тактовой частоте в 1,5 ГГц. Графику обрабатывает интегрированный чип Mali с возможностью повышать частоту до 750 МГц.

Программной оболочкой Xiaomi Mi Box 4 и Xiaomi Mi Box 4c выступает фирменная PatchWall. Последняя является довольно-таки понятным интерфейсом с алгоритмом, который схожий с искусственным интеллектом. Данная оболочка ориентирована в первую очередь на максимально удобный просмотр контента.

Старшая версия ТВ-приставки имеет 2 Гб ОЗУ, модуль Wi-Fi и Bluetooth 4.1+ EDR. Младшая версия новинки работает с 1 Гб оперативной памяти и не обладает модулем Bluetooth. Оба устройства имеют 8 Гб постоянного хранилища, разъём HDMI, 3,5-мм гнездо для наушников и USB 2.0. Стоимость Xiaomi Mi Box 4 и Xiaomi Mi Box 4c составляет 55 и 40 долларов.