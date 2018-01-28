Аналитики рассказали, сможет ли Galaxy S9 превзойти iPhone X

Вчера, 20:09

Компания Samsung является основным конкурентом Apple и на этот раз надеется обойти iPhone X своим новым флагманом Galaxy S9. Аналитики предположили, сможет ли на этот раз южнокорейская компания превзойти «яблочного» гиганта.

Как один из крупнейших производителей смартфонов по всему миру, Samsung может воспользоваться тем фактом, что пользователей телефонов Android гораздо больше, чем Apple. Пока ещё разработчики скрывают все параметры смартфона Galaxy S9, поэтому сложно сказать, сможет ли Samsung превзойти своего конкурента, однако опытные аналитики предположили, что устройство не будет сильно уступать iPhone X.

Главной философией совершенствования Samsung Galaxy S9 было полное воплощение технологий и программного обеспечения, связанных с фотографией. Аналитики предполагают, что Galaxy S9 будет иметь камеру лучше, чем у iPhone X. Как бренд, известный своими камерами, скорее всего, смартфон займет первое место у любителей фотосъемки. Однако, по сравнению с нововведением Apple, специалисты скептически относятся к его способности конкурировать с FaceID iPhone X.