Google наняла профессиональных фотографов для обучения AI-камеры

Сегодня, 03:15

Разработчики из Google основательно подошли к созданию наибольшей зоны комфорта для пользователей AI-камеры Clips. Для конкретного обоснования качества снимка инженеры обратились к помощи профессиональных фотографов, которые могут обучить своим навыкам нейронные сети устройства.

Программное обеспечение устройства несовершенно изначально, если не имеет четких критериев распознавания качества сделанных снимков. В основном искусственный интеллект оперирует конкретными категориями, не всегда воспринимаемыми людьми, как «правильные». Поэтому группа фотографов и документалистов была привлечена для того, чтобы обучить программу абстрактному мышлению.

Таким образом, создателям камеры Clips удалось приблизить желания пользователей к работе самого устройства. Google уже сейчас анонсирует свои AI-устройства, как новый шаг в совмещении работы программы и человеческих сугубо индивидуальных предпочтений. Эксперты с нетерпением ожидают появление камер Clips, чтобы проверить степень амбиций Google в новом направлении.