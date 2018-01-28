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Эксперты: App Store получает больше прибыли, чем Google Play

Сегодня, 15:22

Эксперты из аналитической компании App Annie заявили, что App Store получает больше прибыли, чем Google Play, поскольку за четвёртый квартал 2017 года пользователи первого потратили 11,5 миллиарда долларов на них.

Это на 95% меньше, чем у Google Play. За последний квартал 2017 года новые загрузки приложений, причём не учитывая переустановки и обновления, производили очень активно. Из 27 миллиардов доля Google Play составила 19, а App Store – 8. Однако те, у кого ОП iOS, чаще платят за контент, потому выручка Apple получилась больше.

Эксперты отмечают, что экосистема Android выходит менее устойчивой. С другой стороны, у Apple есть так называемые «ценные клиенты», которые и помогают американской корпорации держаться на плаву. Когда ведётся разработка какой-то программы, то именно Apple предлагается ПО класса «премиум» и эксклюзивное, как сообщает VistaNews.


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