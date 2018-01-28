Эксперты: Новые iPhone от Apple будут представлены только в 2020 году

Сегодня, 14:33

Специалисты, изучившие речь Минг-Чи Куо, а также проверившие определённые данные по своим источникам, заявили, что новые iPhone от Apple будут представлены только в 2020 году. По информации издания VladTime, речь идёт о принципиально инновационных моделях – в связи с высоким спросом на iPhone X разработчикам американского бренда не будет нужды некоторое время ими заниматься.

Данный гаджет фактически предвещает новую эру в производстве смартфонов, которая начнётся в 2020 году. Его появление на рынке мобильных технологий ставит под сомнение заявление некоторых экспертов ранее о том, что «умные» телефоны скоро уйдут, будет переход на кардинально другие устройства. Несмотря на определённые недостатки iPhone X, многие считают именно его лучшим среди смартфонов. Из-за этого Apple может принять решение, что будет достаточно только лишь добавлять мегабайт памяти, менять цветовую гамму или используемое «железо» в модификациях.

Новые же модели ожидаются в 2020 году. Эксперты предполагают, что к тому времени Apple сможет разработать то, что затмит iPhone X.