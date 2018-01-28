Началось: В Лас-Вегасе 1000 роботов-барменов лишат работы людей

Сегодня, 13:23

В нескольких казино Лас-Вегаса установили роботов-барменов, которые могут не только приготовить вкусные напитки, но и жонглировать, а также шутить с отдыхающими клиентами.

Такие роботы будут в дальнейшем устанавливать во всех игорных заведениях Лас-Вегаса. Это делается для того, чтобы заменить работающий персонал на инновационных роботов, допускающих ошибки гораздо реже. Всего за барной стойкой устанавливается от 3 до 7 «барменов». В качестве охраны ставят человека, который следит за исправностью роботов и клиентами, которые могут дерзить. Для меры предосторожности роботам внедрили шокер в руки, способный бить током всех клиентов, которые дерзят или же пытаются вывести робота из строя.

Сотрудникам правоохранительных органов в отделения установили уже спецсигналы, на которые будет приходить оповещение о беспорядках в игорных заведениях, причем трансляция будет передаваться с камеры, встроенной в глаза роботов-барменов. Стоимость одного такого девайса составляет 2000 долларов. Владельцы казино подсчитали, что всего за полгода они окупят себя и будут приносить прибыль. Всего же в Лас-Вегасе планируют установить порядка тысячи таких роботов.