Эксперты испытали ряд уникальных чудо-товаров

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Эксперты испытали свойства предложенных потребителям необычных чудо-товаров. Среди них полоски для самостоятельного отбеливания зубов, домашние автоматические прялки и шапки со специальными наушниками.

Для самостоятельного отбеливания зубов давно применяются гели и тому подобное. В основе их действия – реакция перекиси водорода. Она способствует отбеливанию, но, одновременно, наносит вред эмали.

Производитель чудо-полосок уверяет, что у них нет негативного эффекта. Они наклеиваются на зубы, превращаясь через несколько минут в гель. После этого он растворяется.

Эксперты говорят, что в любом случае для отбеливания должен применяться активный компонент. При экспериментах полоски постоянно ломались. Кроме того оказалось, что содержимого одной коробки хватает лишь на половину курса. Таким образом, общая стоимость этого «чуда» выросла до 6 тыс. рублей. Когда через 14 дней эксперты осмотрели зубы, оказалось, что их цвет не изменился.

Затем специалисты занялись электропрялкой. Её цена от 4 тысяч. Устройство позволяет сплетение двух нитей. В целом показатели устройства вполне удовлетворительны для работы с малым количеством шерсти, но много от него ждать не стоит.

Что касается чудо-наушников германского производства встроенных в шапку. В целом, они соответствуют заявленным характеристикам, но перед стиркой шапки их лучше вынимать.