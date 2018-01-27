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Стив Возняк из Apple срочно продал все биткоины ради спокойствия

Вчера, 18:30

Соучредитель Apple Стив Возняк сообщил причину внезапной продажи своих всех биткоинов. Бизнесмен занимался скупкой лишь только ради эксперимента, а потом все продал, чтобы избежать нервных потрясений.

 По словам Стива Возняка, он купил криптовалюту биткоин прошлым летом, когда стоимость одной единицы достигла всего 700 долларов. После того, как было отмечен коллоссальнейший рост курса, Стив решил больше не рисковать и продал все имеющиеся у него запасы биткоинов.

В декабре предприниматель неплохо смог заработать, так как курс к этому времени составлял более 20 тысяч долларов за один биткоин на бирже. Дальнейшее копление криптовалюты бизнесмен счел неуместным, так как состояние курса могло измениться в любое время. Это могло дать тревогу за свои капиталовложения. Чтобы избежать лишних хлопот и нервозности, Возняк и реализовал свои запасы.


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