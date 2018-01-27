Учёные: К 2025 году камеры на смартфонах смогут видеть сквозь стены

Вчера, 17:55

Ряд учёных после выставки CES-2018 пришли к выводу, что новая технологическая революция уже не за горами. Камеры смогут видеть сквозь стены, а также позволят сканировать череп всего за пару секунд.

На данный момент это кажется лишь фантазией, но уже спустя пару лет такие новинки станут реальностью. Учёные из Массачусетского технологического института (МТИ) акцентировали внимание на том, что рентгеновское сканирование участков тела человека или животного уже через 2-3 года будет внедрено в новые смартфоны. Девайсы помимо высокого качества съёмки получат и тепловизоры, которые встроены лишь в незначительное количество модификаций смартфонов моделей CUT.

Специалисты уверены, что к 2025 году с помощью смартфонов можно будет сканировать не только объекты в комнате, но и проверять, что находится за стеной. На данный момент предполагается, что это будет возможно за счёт специальных датчиков, которые крепятся к стенам, а за счет ультрафиолета и излучения тепла можно будет сканировать пространство за пределами стены. На данный момент такие технологии учёные МТИ используют в единичных случаях. Эксперты акцентировали внимание на том, что уже сейчас ведутся работы над созданием прототипа смартфона, у которого камера будет способна видеть сквозь твёрдые объекты.