Hyperloop Transportation Technologies ищет инвесторов в России

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Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) ищет инвесторов в России, готовых вложиться в их проект.

На прошедшем в Давосе Всемирном экономическом форуме генеральный директор корпорации HTT Дирк Алборн вел переговоры с некоторыми российскими инвесторами о возможности вложения в разрарботку. Речь идет о новом проекте, автором которой является известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Идея еще 2012 года была взята компанией на вооружение, и заключалась она в создании специальной трубы на земле, которая будет заполнена разреженным воздухом. При помощи огромной «гиперпетли» люди получат возможность перемещаться на дальние расстояния в особых капсулах, а также перебрасывать грузы всего за пару минут. Скорость перемещения достигнет 1220 км/ч, благодаря чему аппараты не буду соприкасаться со стенками трубы, а также будет формироваться эффект «воздушной подушки». Он утверждал, что их разработка полностью подходит для Российской Федерации и обеспечит быструю и бесперебойную связь между разными городами страны, а также поможет избежать пробок.

Дик Алборн отметил, что страны Дальнего Востока также могут начать строительство подобных установок. Помимо этого, пару месяцев назад у него состоялась встреча с сотрудником правительства Татарстана по поводу возможного строительства.

Ранее Алборн рассказал, что вагоны поезда Hyperloop не станут разделять на классы, а прибыль планируют получать за счет введенных дополнительных сервисов.