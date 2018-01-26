VistaNews.ru


Новый робот с лидаром поможет строителям

Вчера, 20:54

Новый робот, созданный участниками стартапа Doxel, может в ближайшем будущем стать революционным решением в строительной индустрии. Опытные испытания показали, что гаджет с лидаром способен ускорить процесс строительства на 38%.

Разработчики утверждают, что их устройство способно посредством сенсоров и камер оперативно оценить ход строительства и своевременно выявить огрехи. Система отправляет ежедневные отчёты строителям и позволяет устранять ошибки «на лету». В итоге процесс постройки здания существенно сокращается, а риск срыва сдачи объекта недвижимости сводится к минимуму.

Искусственный интеллект способен не только выявлять ошибки, но и проводить анализ строительства, давать подсказки относительно оптимизации рабочего процесса. При этом устройство может самостоятельно перемещаться по строительным площадкам и изучать ход выполнения строительства.

Ранее мы писали о первом в мире увольнении робота. Андроиду поставили в вину отсутствие чувства юмора и неумение контактировать с клиентами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.