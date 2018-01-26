Новый робот с лидаром поможет строителям

Вчера, 20:54

Новый робот, созданный участниками стартапа Doxel, может в ближайшем будущем стать революционным решением в строительной индустрии. Опытные испытания показали, что гаджет с лидаром способен ускорить процесс строительства на 38%.

Разработчики утверждают, что их устройство способно посредством сенсоров и камер оперативно оценить ход строительства и своевременно выявить огрехи. Система отправляет ежедневные отчёты строителям и позволяет устранять ошибки «на лету». В итоге процесс постройки здания существенно сокращается, а риск срыва сдачи объекта недвижимости сводится к минимуму.

Искусственный интеллект способен не только выявлять ошибки, но и проводить анализ строительства, давать подсказки относительно оптимизации рабочего процесса. При этом устройство может самостоятельно перемещаться по строительным площадкам и изучать ход выполнения строительства.

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