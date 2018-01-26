Facebook поссорился с Касперским: Из-за чего соцсеть прекратила сотрудничество с компанией

Вчера, 18:14

Кибершпионаж от "Касперского".

Крупнейшая социальная сеть Facebook отказалась от антивирусных программ "Лаборатории Касперского". Международная компания специализирующаяся на создании антивирусных программ попала в "чёрный список" Министерства внутренней безопасности США. От её продукта отказался и Twitter, который давал прямой доступ для своих пользователей к этой программе. Что же послужило к таким решительным действиям?

Дело в том, что американский сенат подозревает лабораторию в мошенничестве в киберпространстве. По мнению ведомства, "Касперский" использует свою продукцию для нанесения ущерба национальной безопасности Соединённых Штатов и не только. В кибершпионаже компанию стали заподазривать ещё в 2017 году. Тогда Дональд Трамп - президент США ввёл запрет на использование продукции, как самой "Лаборатории" так и дочерних предприятий в любых госучреждениях, дабы избежать риска утечки информации. В декабре 2017 года корпорация подала в суд с требованиями отменить распоряжение, но в этом же месяце был закрыт офис компании, который находился в Вашингтоне. Но это ли настоящая угроза?

Напомним, что в этом году эксперты "Касперского" смогли обнаружить серьёзную угрозу исходящую от троянской программы "Mezzo". Эта шпионская схема была создана для перехватывания традиционных денег и криптовалюты. Зловред может фальсифицировать реквизиты в файлах, которые обменивают бухгалтерские и банковские счета, а потом отправляет всю полученную информацию с их зараженного компьютера прямиком в руки злоумышленников. Подобных атак зафиксировано было немного и все они осуществлялись в России.

Заметим, что сотрудниками признанной вне закона компании изобличено огромное множество шпионских программ, которые ориентируются не только на финансовую выгоду. За всем огромным количеством вирусов стоят одни и те же лица, имеющие под собой более коварные планы нежели криптовалюта. Самое страшное, что злоумышленники постоянно совершенствуют свои технологии и методы, поэтому алгоритм поиска вирусов значительно усложняется. Уникальные функции вирусных платформ, позволяют устанавливать местоположение "жертвы", а также при определённых координатах её нахождения возможна и прямая прослушка окружения. Это действительно может стать основной угрозой для национальной безопасности и проблемой утечки сверхсекретной информации.