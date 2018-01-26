В 4-м квартале 2017 года на Android-смартфоны установили 19 миллиардов приложений

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Пользователи операционной системы Android в четвёртом квартале 2017 года скачали приложения 19 миллиардов раз. Это новый рекорд для компании Google.

По числу скачиваний Google в 1,45 раза обогнал «яблочный» бренд Apple. Там в App Store приложения скачали лишь 13,3 миллиарда раз. Чаще всего приложения скачивают пользователи Индии, Индонезии и Бразилии. В Индии же популярность платформ для скачивания превзошла показатели 2016 года. В докладе говорится, что суммарно пользователи Android-смартфонов потратили $11,5 миллиардов на приложения из Play Market.

Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный промежуток времени в 2016 году. Аналитики утверждают, что уже в 2018 году прибыль компании вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Стоит отметить, что больше всего денег на программы потратили пользователи из Германии, Южной Кореи и Китая. Разработчики утверждают, что они готовы заключить несколько крупных контрактов с ведущими компаниями, выпускающими софт. Это делается с целью расширения аудитории.