Apple в 9 раз увеличила парк тестовых беспилотных автомобилей

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Автопарк программы испытаний беспилотных транспортных средств компании Apple вырос в девять раз в сравнении с первоначальными показателями. Теперь, как сообщает американская пресса, на полигоне в Калифорнии тестируют не 3, а 24 автомобиля Lexus RX 450h.

Активная фаза испытаний началась после апреля 2017 года, когда Apple получила разрешение на проведение тестов. Уже тогда в прессу просочились первые фото с полигона. На снимках можно было заметить, что специалисты американской компании водрузили на внедорожники специальные блоки с двенадцатью оптическими дальномерами и различного рода вычислительными устройствами. Первоначально в Купертино хотели полностью «с нуля» создать свой беспилотный автомобиль, но позже решили взять за основу уже существующую модель.

Ранее мы писали, что компания Ford запатентовала первый беспилотный автомобиль полиции. Транспортное средство, по словам разработчиков, может преследовать нарушителей в автоматическом режиме.