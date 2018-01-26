VistaNews.ru


Apple в 9 раз увеличила парк тестовых беспилотных автомобилей

Сегодня, 15:32

Автопарк программы испытаний беспилотных транспортных средств компании Apple вырос в девять раз в сравнении с первоначальными показателями. Теперь, как сообщает американская пресса, на полигоне в Калифорнии тестируют не 3, а 24 автомобиля Lexus RX 450h.

Активная фаза испытаний началась после апреля 2017 года, когда Apple получила разрешение на проведение тестов. Уже тогда в прессу просочились первые фото с полигона. На снимках можно было заметить, что специалисты американской компании водрузили на внедорожники специальные блоки с двенадцатью оптическими дальномерами и различного рода вычислительными устройствами. Первоначально в Купертино хотели полностью «с нуля» создать свой беспилотный автомобиль, но позже решили взять за основу уже существующую модель.

Ранее мы писали, что компания Ford запатентовала первый беспилотный автомобиль полиции. Транспортное средство, по словам разработчиков, может преследовать нарушителей в автоматическом режиме.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.