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Интернет заполонили фальшивые порнофильмы со знаменитостями

Вчера, 23:15

В канун Нового года интернет взорвала новая технология, позволяющая менять лица запечатленным в видеороликах людям. Не так давно ее создатель шагнул дальше, начав публиковать фальшивые порнофильмы со знаменитостями.

Уникальная технология появилась на всемирно известном портале Reddit. Интернет-сообщество высоко оценило разработку программиста под ником deepfakes, позволяющую без особого труда заменять лица людям на видео. Отрицательной стороной медали стало использование нововведения для создания порнографических роликов. К слову, в распространении фальшивых «фильмов 18+» со знаменитостями участвует и сам автор технологии.

Как итог, сеть заполонили видеозаписи порнографического характера со вставленными лицами Джессики Альбы, Дэйзи Ридли, Эммы Уотсон и прочих голливудских актрис. Эксперты прогнозируют ряд громких скандалов в связи с монтажом фальшивых «фильмов для взрослых» со знаменитостями, ведь со временем обман все сложнее заметить.


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